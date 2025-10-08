Haberler

Fas'ta Z Kuşağı Protestoları Askıya Alındı

Fas'ta 'Gen Z 212' hareketi, Kral 6. Muhammed'in parlamento açılışı öncesinde gösterileri erteledi. Hareket, bu kararı Kral'a duyulan saygı ve ulusal sorumluluk bilinciyle aldığını açıkladı.

Fas'ta son haftalarda düzenlenen Z Kuşağı protestolarının öncüsü kabul edilen "Gen Z 212" hareketi, Kral 6. Muhammed'in Fas Parlamentosu'nun yeni yasama yılını açacağı 10 Ekim Cuma günü yapılması planlanan gösterileri askıya aldı.

Hareketin sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada, kararın "Kral'ın makamına duyulan saygı ve konuşmasının sembolik değeri" sebebiyle alındığı belirtilerek, bunun "ulusal sorumluluk bilinciyle, anayasal kurumlara bağlılığın ve yapıcı diyaloğa olan inancın bir göstergesi" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, cuma günkü protestoların iptal edildiği, ancak 9 Ekim perşembe günü protesto gösterilerinin planlandığı şekilde yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, gençlere hitaben yayımladığı videoda, "Kral'ın cuma günkü konuşması öncesinde baskı oluşturabilecek bir görüntü siyasi açıdan doğru olmaz." diyerek protestoların ertelenmesi çağrısında bulundu.

"Gen Z 212" hareketi, ekonomik koşullar ile eğitim ve sağlık hizmetlerinde reform talepleriyle son haftalarda ülke genelinde protestolar düzenliyor.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel

