Fas Kralı 6. Muhammed: Sosyal Adalet ve Eşitsizlikle Mücadele Stratejik Hedef Olmalı

Fas Kralı 6. Muhammed, sosyal adalet ile bölgesel eşitsizliklerle mücadelenin geçici bir öncelik değil, kalkınma politikalarının tamamına yön veren stratejik bir hedef olduğunu söyledi.

Kral 6. Muhammed, Rabat'taki Parlamento Binasında düzenlenen 11. Yasama Döneminin açılışında konuştu.

Hükümetten yeni nesil bölgesel kalkınma programlarını daha hızlı ve daha güçlü bir etkiyle uygulamasını beklediğini belirten Kral 6. Muhammed, bu programların "kentsel ve kırsal bölgeler arasında karşılıklı yarara dayalı bir denge" kurması gerektiğini ifade etti.

Kral 6. Muhammed, öncelikler arasında yerel girişimlerin teşviki, gençlere istihdam sağlanması, eğitim ve sağlık sektörlerinin güçlendirilmesi ile bölgesel kalkınmanın derinleştirilmesinin bulunduğunu söyledi.

"Sosyal adalet ve eşitsizlikle mücadele stratejik sir hedef"

Muhammed, sosyal adalet ile bölgesel eşitsizliklerle mücadelenin geçici bir öncelik değil, kalkınma politikalarının tamamına yön veren stratejik bir hedef olduğunu vurguladı.

Kamu yatırımlarının verimliliğini azaltan uygulamalara karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Kral 6. Muhammed, "Yatırımların etkinliğinde en ufak bir gevşekliğe dahi müsamaha gösterilemez." dedi.

Dağlık bölgeler ve vahalar gibi kırılgan alanların özgün ihtiyaçlarına dikkat çeken Kral 6. Muhammed, bu bölgelerin entegre kamu politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Muhammed ayrıca, kıyı şeridinin sürdürülebilir kalkınma potansiyelinin değerlendirilmesi ve kırsal merkezlerin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Z Kuşağı, konuşma için protestoları askıya almıştı

Yaklaşık iki haftadır süren ve dijital mecralarda örgütlenen "GEN Z 212" hareketi, sosyal adaletin güçlendirilmesi, eğitim ve sağlık sistemlerinde reform yapılması, yolsuzlukla mücadele edilmesi ve hükümetin görevden alınması talepleriyle ülke genelinde protestolar düzenliyordu.

Parlamento açılışı nedeniyle bugünkü gösteriler geçici olarak askıya alınırken, Kral 6. Muhammed'in konuşması, son iki haftadır ülke genelinde devam eden ve hükümetin istifasını talep eden "GEN Z 212" protestolarının gölgesinde dikkatle takip edildi.