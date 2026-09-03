Tunceli'de gençlere doğa ve kültür programı

Tunceli'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından "Gençlerle Tunceli Doğa, Spor ve Ziyaret Programı" düzenlendi.

Program kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden Tunceli'ye gelen 80 genç, görevliler eşliğinde Munzur Gözeleri, Tunceli Müzesi ve Yolkonak Cemevi'ni ziyaret etti.

Bu alanlarla ilgili bilgilendirilen gençler, daha sonra Munzur Vadisi'ndeki Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi'nde rafting yapmanın heyecanını yaşadı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de gençlerle bir araya gelerek sohbet etti, görüş ve talepleri dinledi.

Üç gün süren programda gençler, bölgenin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: AA