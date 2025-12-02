Haberler

"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibi tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde etmekle suçlanan Sertaç Taşdelen, yargılandığı davada tahliye edildi. Taşdelen, suçlamaları reddetti ve şirketinin hiçbir yasadışı faaliyete karışmadığını savundu.

Fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde edip, bunları yurt dışına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sertaç Taşdelen ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Taşdelen, bilerek ve isteyerek Türkiye'ye istihdam oluşturmaya geldiğini, 1 lirayı bile yurt dışındaki herhangi bir kaynağa aktarmadığını, aldıkları tek hizmetin reklam harcamaları olduğunu belirtti.

Şirketinde çalışan 40 personelin maaşının ödendiğini, geri kalan miktarın şirketin kasasında olduğunu ifade eden Taşdelen, "Benim kara para veya bu tarz suçlamalarla bir alakam yoktur. Suçlamaları asla kabul etmiyorum, girişimci ve iş insanıyım. Şirketimizin bütün banka hesapları açık bir şekilde ülkeye katkı sunulduğunu gösterir niteliktedir. Elbette para girişi ve transferler var ancak bunların tamamı hukuki çerçevededir." savunmasını yaptı.

Taşdelen'in avukatları da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Taşdelen'in "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın "falcılık", "gaipten haber vermek" eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla bilişim sistemi kurduğu belirtiliyor.

İddianamede, söz konusu eylemleri için "Faladdin" ve "Binnaz abla" uygulamaları ile bunların internet sitesi uzantılarını kuran sanığın bu yöntemle asıl eylemlerini sistemsel hale getirdiği vurgulanıyor.

Taşdelen'in eylemlerinin falcılık faaliyeti içermesi nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığınca 9 Ocak 2024'te, Arteria Yazılım AŞ'ye Faladdin isimli uygulamada fal tanıtımı, "binnaz.com" ile "binnazabla.com" sitelerinde ise medyumluk tanıtımı yapılması üzerine reklamları durdurma cezası verdiği aktarılan iddianamede, sanık hakkında hazırlanan MASAK raporuna göre, Arteria Teknoloji AŞ'ye gelen paraların suç geliri olduğu, paraların şirkete ve sanığa ait yurt dışı hesaplarına, kripto para varlık kuruluşlarında bulunan hesaplara gönderildiği vurgulanıyor.

İddianamede, 2013'ten bu yana SGK çalışma kaydı olan sanığın prime esas kazancının düşük tutarlar içerdiği, 3 şirkette aktif ortaklığı, 4 şirkette aktif yöneticilik yaptığı aktırılarak, Taşdelen'in 3 kripto varlık hizmet sağlayıcı hesabının bulunduğu, bankacılık transfer işlemlerinin genel olarak her bir yıl için yüksek montanlı olduğu ancak özellikle 2024-2025'e ait toplam işlem hacminin oldukça yüksek, nakit işlemler toplamının ise düşük profil çizdiği, 2024'e ait nakit çekim toplamlarının yüksek olduğu anlatılıyor.

Sertaç Taşdelen'in, ortağı olduğu Arteria Teknoloji AŞ vasıtasıyla falcılık eylemi ve yasak cihazların kullanımı neticesinde suç geliri elde ettiği, suç gelirlerini vergilendirerek meşru bir kazanç gibi göstermeye çalıştığı belirtilen iddianamede, şirket hesaplarından da yurt dışına para transferi yaparak suç gelirini yurt dışına çıkarttığı kaydediliyor.

İddianamede Taşdelen'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar

Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar
Lösemi hastası küçük Fenerbahçe taraftarının hayali gerçeğe dönüştü

Bir hayal gerçeğe dönüştü! Minik Hamza'ya unutamayacağı jest
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.