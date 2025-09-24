Faladdin ve Binnaz Uygulamalarına Soruşturma: 7 Yıla Kadar Hapis İstemi

FAL bakma uygulalamalarından olan 'Faladdin' ve 'Binnaz' adlı mobil uygulamalar ve internet siteleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yasadışı yollarla yüklü miktarda para kazandıkları tespit edilen mobil uygulama ve internet sitelerinin sahibi Sertaç Taşdelen hakkında, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sertaç Taşdelen'in falcılık faaliyetleri yürüttüğü belirtilerek, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 9 Ocak 2024 tarihinde Arteria Yazılım A.Ş.'ye işlem yaptığı aktarıldı. Şirketin 'Faladdin' uygulamasında fal tanıtımı, 'binnaz.com' ve 'binnazabla.com' sitelerinde medyumluk tanıtımı yaptığı gerekçesiyle reklamların durdurulduğuna yer verildi. İddianamede yer alan MASAK raporuna göre, Arteria Teknoloji A.Ş. üzerinden elde edilen gelirlerin suç geliri olduğu ve bu paraların hem şirkete hem de şüpheliye ait yurtdışı hesaplara aktarıldığı tespit edildiği yazıldı. Ayrıca paraların kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden de transfer edildiği de ifade edildi.

'2024 VE 2025'E AİT İŞLEMLER DİKKAT ÇEKİCİ BOYUTTA'

MASAK Raporunda, Taşdelen'in 2013'ten bu yana SGK kaydının bulunduğu, prime esas kazançlarının düşük olduğu, 3 şirkette aktif ortaklık ve 4 şirkette yöneticilik kaydının yer aldığı, gayrimenkulü bulunmazken 5 kara ve 2 deniz aracına sahip olduğu bilgisine yer verildi. İddianamede yer alan MASAK raporunda, şüphelinin 3 farklı kripto varlık hesabı bulunduğu, yıllık bankacılık işlemlerinin yüksek montanlı olduğu, özellikle 2024 ve 2025 yıllarına ait işlem hacminin dikkat çekici boyutta olduğu kaydedildi. Diğer yandan 2024 yılına ait nakit çekim tutarlarının ise yüksek olduğu kaydedildi.

'ŞİRKETİ SUÇ GELİRLERİ ELDE ETMEK İÇİN KULLANILDIĞI'

Savcılıkça hazırlanan iddianamede aryrıca, "Taşdelen'in ortağı olduğu Arteria Teknoloji A.Ş. vasıtasıyla elde ettiği gelirlerin, iddia konusu falcılık eylemi ve yasak cihazların kullanımı neticesinde sağlanan suç gelirlerinin, hukuk düzeni içerisinde yasal bir statü altında bulunan şirket faaliyetlerinin ticari ve yasal kazanç sağlaması beklenirken, ifade edilen şirketin suç geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı, benzer şekilde suç gelirleri vergilendirilmek suretiyle şüpheli tarafça meşru bir kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı, dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 282. maddesine göre, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tuttuğu, ayrıca şirket hesaplarından yurtdışına yapılan para transferlerine rastlanılması sebebiyle, bu doğrultuda suç gelirini yurtdışına çıkarttığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Sertaç Taşdelen'in 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi.