Tunceli merkezli 4 ilde 'faizsiz kredi' dolandırıcılığında 4 tutuklama

TUNCELİ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp mağdurları 'faizsiz kredi' vaadiyle dolandıran 8 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü tutuklanan şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 100 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, mağdurları telefonla arayıp kendilerini banka personeli olarak tanıtan ve 'faizsiz kredi' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheliler takibe alındı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmada şüphelilere ait banka hesap hareketleri incelendi. İncelemede, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 100 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında ekipler, 11 Mayıs'ta Tunceli, Antalya, İzmir ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, örgüt yapılanmasında yönetici konumunda olduğu değerlendirilen 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

