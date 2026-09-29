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Faik Öztrak, DDK'nin fon soruşturmasına çıkar çatışması gölgesi düşürdüğünü savundu

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Faik Öztrak, DDK'nin fon soruşturmasına çıkar çatışması gölgesi düşürdüğünü savundu
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CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı'nın DDK'yi fon skandalını soruşturmakla görevlendirmesini 'geç de olsa önemli' buldu. Öztrak, düne kadar BİST Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan DDK Başkanı'nın soruşturmanın tarafsızlığına gölge düşüreceğini savundu.

(ANKARA) - CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı'nın Devlet Denetleme Kurulunu fon skandalını soruşturmakla görevlendirmesinin "geç de olsa önemli" olduğunu belirtti. Öztrak, DDK Başkanı'nın düne kadar Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğunu ifade ederek, bu durumun soruşturmanın tarafsızlığı ve güvenilirliği açısından soru işareti yarattığını savundu.

Öztrak, Devlet Denetleme Kurulunun fon skandalını soruşturmakla görevlendirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öztrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'nın Devlet Denetleme Kurulu'nu fon skandalını soruşturmakla görevlendirilmesi geç de olsa önemlidir. Ancak düne kadar BİST Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nın, kendi görev dönemindeki bir skandalı soruşturması ne kadar doğrudur? Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nın özgeçmişinin ve adının bugün BİST Yönetim Kurulu Listesinden çıkarılması çıkar çatışmasını ortadan kaldırmaz. Yapılacak soruşturmanın tarafsızlığına ve güvenilirliğine gölge düşürür. Krizin yönetilmesini zora sokar."

Kaynak: ANKA
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