Fahrettin Altun'dan Sabri Ugan'a Rahmet Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden spor spikeri ve moderatörü Sabri Ugan'a rahmet diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk spor yayıncılığının değerli ismi, spor spikeri ve moderatörü Sabri Ugan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Anlatımındaki heyecanı, samimiyeti ve kendine has üslubuyla gönüllerde güzel izler bırakan Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, spor medyamıza ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."