FAA, ABD genelinde uçuş yasağını kaldırdı; 10 binden fazla uçuşta aksaklık yaşandı

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WASHINGTON, 14 Kasım (Xinhua) -- ABD Federal Havacılık İdaresi, ülke genelinde binlerce uçuşun etkilendiği saatler süren aksamanın ardından uçuşların durdurulması kararını cuma günü akşam saatlerinde kaldırdı.

Uçuşlarda iptallerin ve gecikmelerin hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde uçuşların durmasından, "inanılmaz derecede eski" hava trafik kontrol sistemini sorumlu tuttu. Duffy, eskiyen hava trafik kontrol altyapısının yenilenmesi için Kongre'den 50 milyar ABD doları tutarında acil kaynak istedi.

Cuma akşamı düzenlenen basın toplantısına katılan İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ise an itibarıyla soruna neyin yol açtığının henüz kesin olarak bilinmediğini, ancak olayın bir siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin herhangi bir belirti bulunmadığını söyledi.

Duffy, sosyal medya platformu X üzerinden daha önce yaptığı açıklamada, Federal Havacılık İdaresi'nin, tüm hava yolu trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir "iletişim sorunu" nedeniyle ülke genelinde uçuşları durdurduğunu duyurmuştu.

CNBC'nin haberine göre 10.000'den fazla uçuşta aksaklıklar yaşanırken, iptallerin cumartesi günü de sürmesi bekleniyor.

Fox News'ün kıdemli Beyaz Saray muhabiri Peter Doocy'nin bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde uçuşların durmasının, bir siber saldırıdan veya yapay zekadan kaynaklanmış gibi görünmediğini söyledi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı da cuma günü erken saatlerde ABD Federal Havacılık İdaresi'nin talebi üzerine üye ülkelerinden ABD havalimanlarına yapılacak tüm uçuşların askıya alındığını açıkladı. Bu çerçevede cuma günü saat 22.00 ile cumartesi günü saat 05.00 arasındaki seferler yapılamadı.

Kaynak: Xinhua