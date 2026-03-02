Haberler

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki işletmeye para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan gıda denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş ve hijyen kurallarına uymayan 2 işletmeye toplamda 79 bin 161 lira para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve hijyen kurallarına uymayan 2 işletmeye 79 bin 161 lira para cezası uygulandı.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol birimi ekiplerince ramazan ayı kapsamında iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş gıdalar bulunduğu ve hijyen kurallarına uymadığı belirlenen 2 işletmeye toplam 79 bin 161 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı

Fotoğraf Tel Aviv'den!
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı

İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin

Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin