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Üzerinden servet çıktı! Dilenci değil resmen ayaklı döviz bürosu

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Eyüpsultan'da zabıta ekipleri, bir dilenciyi yakalayarak üst araması yaptı. Aramada, dilencinin üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 lira bulundu. Elde edilen paraya el konulurken, kişi hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Eyüpsultan'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 lira çıktı.

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN SERVET ÇIKTI

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptıkları rutin uygulama sırasında, B.M'nin vatandaşlardan para dilendiğini tespit etti. Ekipler, B.M'yi yakalayarak Alibeyköy'deki Zabıta Karakolu'na götürdü. Burada yapılan üst aramasında dilencinin üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 lira çıktı.

Dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen paraya el konulan B.M. hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel

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Yorumlar (1)

Zafer Ozkan:

burası şampiyonlar ligi??akrabalarından nefret ediyorum. istikrarliyim.. geleceğim parlak.. parayi seviyorum

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