Eyüpsultan'da kuyumcu, soygun girişiminde silahla yaralandı

Güncelleme:
Eyüpsultan'da bir kuyumcu, soygun girişiminde silahla yaralandı. 4 şüpheli, kuyumcunun önünde otomobille bekleyip iş yerine girdi. Kuyumcu, şüphelilerle girdiği arbede sırasında vuruldu ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eyüpsultan'da bir kuyumcu soygun girişimi sırasında silahla yaralandı.

Yeşilpınar Mahallesi'nde otomobille bir kuyumcunun önünde duran 4 şüpheliden 3'ü, silahla kuyumcuya girdi.

İş yeri sahibi Mustafa Karakayalı, şüphelilerle yaşadığı arbedede silahla vuruldu.

Şüpheliler soygunu gerçekleştiremeden geldikleri otomobile binip kaçarken, yaralanan kuyumcu çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esnaf Abdullah Aksoy, silah sesi üzerine dükkanından çıktığını söyleyerek, "Yanımızdaki komşumuz kuyumcuya girmişler, herhalde soygun için. Karşılık verince de ateş etmişler, yaralanma olayı. Adamların arabayla kaçtıklarını gördük biz sadece. Koştuk yardım etmeye çalıştık, ambulans çağırdık. Yaralı aklı başındaydı, bilinci yerindeydi. Arabayla hastaneye gönderdik. Birisini arabaya binerken arkasından gördüm, tanımıyorum kendisini. Araba hızlı bir şekilde gitti. Kaç kişi vardı, ne yaptılar bilmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
