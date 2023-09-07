Eyüpsultan'da kedilere asit dökerek zarar verdiği iddia edilen sanık tahliye edildi

Eyüpsultan'da kedilere asit dökerek zarar verdiği iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen sanık, ilk duruşmada tahliye edildi. Sanık, suçlamaları kabul etmediğini ve amacının öldürmek olmadığını savundu.

- Eyüpsultan'da kedilere asit dökerek zarar verdiği iddia edilen sanık: "Amacım öldürmek değildi"

Eyüpsultan'da kedilere asit dökerek zarar verdiği iddia edilen sanığa ilk duruşmada tahliye

İSTANBUL - Eyüpsultan'da kedilere asit dökerek zarar verdiği iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen sanık hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık, "Kedilerin bulunduğu büyük bir grubun başka bir kediye zarar verdiğini görünce saldıran kedileri engellemek amacıyla elimde bulunan asidi üzerlerine döktüm. Amacım öldürmek değildi" dedi.

Eyüpsultan'da kedilere asit dökerek zarar verdiği ve bu eylemini 2 kez tekrarladığı iddia edilen sanık Murat Özdemir (44)'in yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Özdemir Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Davaya müdahale talebinde bulunan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"Kedilerin bulunduğu büyük bir grubun başka bir kediye zarar verdiğini görünce saldıran kedileri engellemek amacıyla elimde bulunan asidi üzerlerine döktüm"

Duruşmada savunma yapan sanık Murat Özdemir Eyüpsultan'da bir camide temizlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyerek, "Olay tarihinde yolda giderken köpeklerin istilasına uğradım. Kaçtıktan sonra kedilerin bulunduğu büyük bir grubun başka bir kediye zarar verdiğini görünce saldıran kedileri engellemek amacıyla elimde bulunan asidi üzerlerine döktüm. Yine farklı bir tarihte evimde beslemiş olduğum civcivlerden birini sokak kedilerinin götürdüğünü anlayınca sinirlendim ve pet bir şişeye tuz ruhunu koyarak kedinin üzerine döktüm. Bunun dışında kedilerin üzerine asit dökmedim, amacım öldürmek değildi. Her ne kadar hazırlık aşamasında sokak kedilerinin üzerine karton bardağa asit dökerek tahmini 5-6 tane kediye zarar verdiğime ve bu eylemi 2 kez tekrarladığıma dair beyanım bulunuyorsa da bunu kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Müdahale talebinde bulunan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve tutukluluk halinin devam etmesini isteyerek davaya katılmayı talep ettiler.

Tutukluluk halinin devamı istendi

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın eylemi birden fazla kez işleyişi ve hayvanlara yönelik kastını dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Özdemir'in savunmasının alınmış olması, dosyada karartılacak bir delilin de kalmaması gerekçesiyle sanığın tahliyesine karar verdi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin doğrudan veya dolaylı yoldan suçtan zarar görme sıfatının bulunmaması gerekçesiyle katılma talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Özdemir'in zincirleme şekilde 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma' suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.