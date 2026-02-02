Eyüpsultan Meclisinde yemekhane ve servis hizmetinin kaldırılması konuşuldu

Eyüpsultan Belediyesi Meclisinde, çalışanlara yönelik personel servisi ve yemekhane hizmetinin kaldırılması tartışıldı.

Meclisin şubat ayı toplantılarının birinci oturumu, belediye hizmet binasında Meclis 1. Başkanvekili Şanal Egemen Cantimur başkanlığında yapıldı.

Meclisin gündem dışı bölümünde konuşan CHP Grup Başkan Vekili Yılmaz Turan, personel servisleri ve yemekhane hizmetinden ilgili çalışanların büyük bir kısmının memnun olduğunu söyledi.

Kamuoyundaki algı ve tartışmaların personeli de huzursuz ettiğini ifade eden Turan, "Hem Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle hem de daha önce yapılan toplu iş sözleşmesiyle bu sürecin bir şekilde bitirilmesi gerekiyordu. Servis hizmetini sadece memur personele veriyorduk. KHK'li personel ise ulaşım ücreti alıyordu. Şimdi herkese ulaşım ücreti veriliyor." dedi.

Yemekhaneden aylık yaklaşık 80 memurun faydalandığını aktaran Turan, anket sonucu bu hizmeti sonlandırarak yemek ücreti vermeye başladıklarını kaydetti.

"Servis hizmetlerinin de kaldırılması son derece yanlış"

Ak Parti Grup Başkan Vekili Metin Çırpan ise belediye personelinin maaş ve diğer sosyal haklar konusunda sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in her fırsatta çalışanın yanında olacağını belirttiğini aktaran Çırpan, "Çalışanın yanında olan bir belediye başkanı neden servisi kaldırıyor, neden yemek hizmetini kaldırıyor? Bundan tüm çalışan arkadaşlar rahatsız. Servis hizmetlerinin de kaldırılması son derece yanlış olmuştur. Yeşilpınar'da oturan personel kaç minibüs ve otobüs değiştirerek işine gelecek? 10 dakika geç kaldıkları zaman hemen 'Neden geç kaldınız?' diye aranıyorlar. Bu da bir mobbingtir. Stajyer gençlerimiz ne yemek parası ne servis hizmeti alıyor. Bunlar bizim gençlerimiz ve geleceğimiz." diye konuştu.

Parseller, Yeşilpınar ve Rami kulüplerinin Türkiye Şampiyonası'na gitme hakkı kazandığını dile getiren Çırpan, ekim ayında meclisten geçen nakdi yardım kararının bir an önce kulüplere ödenmesini de talep etti.

"Personelin endişeli bir bekleyişi var"

MHP Grup Başkan Vekili Seyfullah Yılmaz da personel ikramiyelerinin ödenmediği konusunda kendilerine bilgiler geldiğini söyledi.

Belediye çalışanlarının ödemelerle ilgili sıkıntılar yaşadığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir kısa mesaj gönderilerek ikramiyelerin önümüzdeki ay ödeneceği bildirilmiş. Önümüzdeki ay ise tediye ödemeleri var. Bu şekilde personelde ödeneceği kanaati oluşmamış. Gündemde ise borçlanma meselesi var. Aklımıza belediye personelinin maaşının borçlanma yoluyla ödeneceği geliyor. Borçlanmayla nereye kadar ödenir? Personelin endişeli bir bekleyişi var. Endişe, personelin hem çalışmasına hem de geleceğe yönelik planlarına da yansıyor. Dolayısıyla çalışma verimini de düşürüyor."

Konuşmaların ardından gündem maddeleri oylanarak komisyonlara havale edildi.