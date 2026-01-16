Futbolda Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Eyüpspor Dahil 9 Şirkete Kayyım Atandı

(ANKARA)- Futbolda yasa dışı bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın sahibi ve ortağı olduğu Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyum atandı.

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, futbolda yasa dışı bahis iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyım atanmasına karar verdi. Soruşturmada, tutuklu Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın sahibi ve ortağı olduğu şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu.

Kayyum atanan şirketler şöyle:

"Metal Filo Hizmetleri Otomotiv A.Ş., Metal Auto Motorlu Araçlar A.Ş., Bi Poliçe Sigorta Acenteliği Ltd. Şti., BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat Ltd. Şti., Easy Drive Filo A.Ş., Metal Oto Ticaret A.Ş., Metal Mimarlık A.Ş., Metal Havacılık A.Ş. ve Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş."