EYT'lilerin Sorunları Zafer Partisi'nde Görüşüldü

Güncelleme:
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu Genel Başkanı Arzu Lastikci, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile bir araya gelerek, EYT'lilerin ve emeklilerin ekonomik ve sosyal sorunlarını değerlendirdi.

(ANKARA) - Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu Genel Başkanı Arzu Lastikci, yönetim kurulu üyeleri ve BağKur ve Emeklileri Derneği yönetimi, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ı genel merkezde ziyaret etti.

Görüşmede, EYT'lilerin, emeklilerin ve BağKur'luların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlar gündeme geldi. Taraflar, adil maaş düzeni, prim eşitsizlikleri ve geçim sıkıntıları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, "Üreten, alın teri döken her vatandaşımızın hakkını korumaya devam edeceğiz." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
