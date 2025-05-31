EYT'li Birey KDK'nın Müdahalesiyle Emekli Oldu

EYT'li Birey KDK'nın Müdahalesiyle Emekli Oldu
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Prim transferi nedeniyle EYT kapsamında emekli olamayan bir kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun devreye girmesiyle emekli oldu ve geriye dönük maaşını aldı. SGK, KDK'nın yönlendirmesiyle bireyin emeklilik işlemlerine başladı.

Prim transferi hesaplaması nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) kapsamında emekli olamayan kişi, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) devreye girmesinin ardından emekli edildi ve geriye dönük maaşlarını aldı.

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, 2023'te EYT kapsamında emekli olmak için talepte bulunan bir kişiye, yaklaşık 20 ay sonra 4/a'dan 4/b'ye prim transferi kapsamında gerekli prim gün sayısını tamamlamadığı gerekçesiyle yaşlılık aylığı bağlanamayacağı yönünde bildirimde bulunuldu.

Kişi, 2005'ten itibaren sürekli 4/a kapsamında sigortalı olduğunu, kendisine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 4/b kapsamında sigortalı olduğu döneme ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek, prim transferi işlemlerinin gözden geçirilerek 4/a kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması için KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, SGK ile başvurucunun talebinin karşılanması adına temasa geçti.

SGK, başvurucunun emeklilik işlemlerinin başlatıldığı ve birikmiş tüm aylıklarının da başvurucunun banka hesabına yatırıldığı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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