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Everest'e Ziyaretçi Sayısı İki Katına Çıktı: Çin'in Vize Kolaylıkları Etkili Oldu

Everest'e Ziyaretçi Sayısı İki Katına Çıktı: Çin'in Vize Kolaylıkları Etkili Oldu
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2024 yılında Everest Dağı'nın Çin tarafını 13.764 yabancı turist ziyaret etti. Bu rakam, 2023'e göre iki kat artış gösterirken, Çin'in vize politikalarındaki gevşeme uluslararası turizmi canlandırdı.

LHASA, 2 Ocak (Xinhua) -- Everest (Qomolangma) Dağı'nın Çin'de kalan tarafını 2024 yılında 13.764 yabancı turist ziyaret etti. 2023 yılındaki ziyaret sayısının iki katından fazlasına karşılık gelen bu rakam, Çin'in vize politikalarındaki gevşemenin ardından uluslararası turizmde patlama yaşandığını çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

Dünyanın en yüksek dağının kuzey ana kampına ev sahipliği yapan, Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'ne bağlı Tingri ilçesinin kültür ve turizm bürosunun verdiği bilgilere göre bu turistlerin geldiği başlıca ülkeler arasında Singapur, Malezya, Almanya ve Fransa yer alıyor.

38 ülkenin yolcularına tek taraflı vizesiz giriş imkanı getiren Çin, bu kişilerin 30 gün kadar ülkede kalmasına izin veriyor. Vizesiz geçiş politikasından yararlanan yabancı yolcuların ülkede kalış süresini 72 ve 144 saatten 240 saate çıkaran Çin'in yeni yılda daha fazla uluslararası turist çekmesi bekleniyor.

Çin-Nepal sınırında bulunan Everest Dağı'nın zirvesi 8.840 metreyi aşıyor ve dağın kuzey bölümü Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'nde bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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