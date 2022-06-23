Evdeki eşyaları sokağa attı, kuzeni gelince sakinleşip hastaneye gitti - Haberler

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Evdeki eşyaları sokağa attı, kuzeni gelince sakinleşip hastaneye gitti

Demirören Haber Ajansı - İsmail Hakkı Seymen - Güncel
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Evdeki eşyaları sokağa attı, kuzeni gelince sakinleşip hastaneye gitti

BURSA'da, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nebahat N. (65), uzun süredir kuzenini göremediği gerekçesiyle sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları sokağa attı.

BURSA'da, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nebahat N. (65), uzun süredir kuzenini göremediği gerekçesiyle sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları sokağa attı. Polisi görünce öfkelenen kadın, kuzeni Bülent N. gelince sakinleşip, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kuzeni Bülent N.'yi uzun süredir göremeyen Nebahat N., bunalıma girerek sinir krizi geçirdi. Nebahat N., yalnız yaşadığı 5'inci kattaki evinin balkonundan eşyalarını atmaya başladı. Nebahat N.'nin attığı eşyalar nedeniyle park halindeki 3 araç da hasar gördü. Komşuların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesine sinirlenen Nebahat N., bu kez eline aldığı çekiçle balkon camlarını kırdı.

KUZENİNİ GÖRÜNCE SAKİNLEŞTİ

Nebahat N.'yi ikna edemeyen polisler, kuzeni Bülent N.'ye ulaştı. 1 saat sonra olay yerine gelen Bülent N.'yi görünce sakinleşen Nebahat N., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Nebahat N., muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Caddeye atılan eşyaların temizlenmesinin ardından bir süre kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.


Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel

Osmangazi Güncel Haberler

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