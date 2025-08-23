Etnospor Sakarya Günleri Başlıyor

Sakarya Kültür Sanat Festivali kapsamında yarın "Etnospor Sakarya Günleri" başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 3 gün sürecek etkinlik Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek.

Etkinlikte geleneksel oyunların yanı sıra okçuluk, atlı cirit, mas güreşi ve çömlek oyunu gibi ata sporları da yer alacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kültürü Sakaryalılarla buluştu

Kültür ve Sanat Festivali'nin beşinci gününde Doğu ve Güneydoğu Anadolu kültürü sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesi'nde kurulan stantlarda, yöresel lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu. Etkinlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya ait türküler ve ağıtlar seslendirildi.

Programda, Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Kayacan da sahne aldı.