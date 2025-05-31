Etkili Operasyon: Papara ve Borsa Manipülasyonu Nedeniyle 23 Kişi Tutuklandı

(İSTANBUL) Hafta içinde yapılan Papara operasyonuyla ilgili 11, borsa manipülasyonu operasyonuyla ilgili de 12 kişi tutuklandı. Her iki soruşturmada 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para A.Ş'nin (PPR Holding A.Ş) yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Operasyon kapsamında toplam 15 kişi gözaltına alınmış, 10 şirkete de el konulmuştu. Sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerle ilgili işlem gece yarısı sonuçlandı. Hakimlik 11 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şöyle: Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Ahmet Faruk Karslı (Şirket sahibi), Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar

Borsa manipülasyonu iddiasına 12 tutuklama

Hafta içinde düzenlenen bir başka operasyon olan borsa manipülasyonu iddiasıyla ilgili ise adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.