Ankara'da kuyumcuda silahlı soygun gerçekleştiren kişi yakalandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki kuyumcu dükkanına silahla gelerek bir miktar altını aldıktan sonra kaçan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, sabah saatlerinde Piyade Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya müşteri olarak geldi.

Zanlı, kuyumcudan alışveriş bahanesiyle bir miktar altını aldıktan sonra yanında getirdiği tabancayı dükkan sahibine doğrultarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin saha çalışması sonucu şüpheli, evinde gözaltına alındı.

Zanlının, internet üzerinden "kuyumcu soygunu nasıl yapılır" şeklinde araştırma yaptığı belirlendi.