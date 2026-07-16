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Ankara'da kuyumcuda silahlı soygun gerçekleştiren kişi yakalandı

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Ankara Etimesgut'ta bir kuyumcu dükkanına silahla girip altın alarak kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu evinde gözaltına alındı. Zanlının internetten 'kuyumcu soygunu nasıl yapılır' diye araştırma yaptığı ortaya çıktı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki kuyumcu dükkanına silahla gelerek bir miktar altını aldıktan sonra kaçan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, sabah saatlerinde Piyade Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya müşteri olarak geldi.

Zanlı, kuyumcudan alışveriş bahanesiyle bir miktar altını aldıktan sonra yanında getirdiği tabancayı dükkan sahibine doğrultarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin saha çalışması sonucu şüpheli, evinde gözaltına alındı.

Zanlının, internet üzerinden "kuyumcu soygunu nasıl yapılır" şeklinde araştırma yaptığı belirlendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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