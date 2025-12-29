Haberler

Eti Maden'e bağlı işletmelere 185 işçi alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletmelerde çalıştırılmak üzere 185 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular, 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren İŞKUR üzerinden alınacak.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletmelerde çalıştırılmak üzere 185 işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 185 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir. Bandırma, Bigadiç, Emet ve Kırka işletmelerimizi kapsayan başvurular, 31 Aralık 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
