Estonya, İsveç'ten nakledilecek ilk mahkumları kabul etmeye hazırlanıyor

Estonya'nın, İsveç ile yaptığı anlaşma kapsamında Tartu Cezaevi'ne kademeli olarak 600'e kadar İsveç'ten nakledilecek mahkumun kabulüne hazırlandığı bildirildi.

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, Estonya ve İsveç parlamentolarının onayladığı cezaevi kiralama anlaşmasının yürürlüğe girmesi için son aşama olarak Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'in onayı bekleniyor.

Estonya Adalet Bakanlığı Cezaevleri Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Rait Kuuse, anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde İsveç'ten ilk mahkumların ağustosta gelebileceğini belirterek, "Mahkumların gelişi kademeli olacak ve anlaşmada öngörülen azami 600 kişilik kapasiteye ulaşılması yaklaşık bir yıl sürecek." dedi.

Kuuse, Tartu Cezaevi'ne her üç ayda bir yaklaşık 100 mahkumun sevk edilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

Cezaevine nakledilecek hükümlüler, genel olarak şiddet ve uyuşturucu bağlantılı suçlardan ceza alan erkek mahkumlardan oluşacak.

Estonya Parlamentosu, 10 Haziran'da yabancı mahkumların Estonya cezaevlerinde barındırılmasına imkan tanıyan yasal düzenlemeleri kabul etmiş ve İsveç ile yapılan cezaevi anlaşmasını onaylamıştı.

Beş yıl süreyle geçerli olacak ve üç yıl uzatma seçeneği içeren anlaşma kapsamında, Tartu Cezaevi'ndeki 400 hücrede en fazla 600 mahkumun barındırılması öngörülüyor.

Anlaşmaya göre İsveç, Estonya'ya 300 mahkuma kadar yıllık 30,6 milyon avro ödeme yapacak. Bu sayının üzerindeki her ilave mahkum için ise aylık 8 bin 500 avro ek ödeme yapılacak.

İsveç, cezaevinin yıl sonunda tam kapasiteye ulaşmasının öngörülmesine rağmen Estonya'ya ilk yıl 23 milyon avro ödeme yapacak.