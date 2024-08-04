Esra Yıldız Kahraman Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finale yükseldi
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyatları'nda boks branşında Cerqueira Romeu Jicielen'i mağlup ederek yarı finale yükseldi. Türkiye, Paris Olimpiyatları'ndaki üçüncü madalyayı kazanmayı garantiledi.
(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nda boks branşında Esra Yıldız Kahraman, Cerqueira Romeu Jicielen'i mağlup ederek yarı finale yükseldi. Türkiye, Paris Olimpiyatları'ndaki üçüncü madalyayı kazanmayı garantiledi.
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, çeyrek finalde Brezilya'lı Cerqueira Romeu Jicielen karşısında ilk raundu 5-0 kazanarak müsabakaya başladı. İkinci raundu 4-1 kaybeden Esra Yıldız Kahraman son raundu 4-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Bronz madalyayı garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos'ta yarı final maçına çıkacak.