Espiye'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Bağımlılık Eğitimi

Espiye'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Bağımlılık Eğitimi
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Giresun'un Espiye ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. İlçe Müftüsü, çocuklara kitap okumalarını ve spor yapmalarını önerdi.

Giresun'un Espiye ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "zararlı alışkanlık, bağımlılık" konularında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce organize edilen eğitimlerde Gençlik Merkezi ve Kaleboynu Mahallesi'ndeki kurslardaki öğrenciler bilgilendirildi.

Eğitimlere katılan İlçe Müftüsü Osman Gülbe, çocuklara kitap okumalarını ve spor yapmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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