Esnaf Temsilcisi Palandöken: Gerçek Usulde Vergilendirme Üzerine Üç Yıl Erteleme Talep Ediyoruz

(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gerçek usulde vergilendirmeye yönelik düzenlemeye ilişkin, "Büyükşehirlerde uygulanacak geçişin en az 3 yıl ertelenmesini, dijitalleşme sürecinde esnafımıza gerekli desteklerin sağlanmasını ve altyapı hazırlandıktan sonra bu adımların atılmasını talep ediyoruz. Aksi halde küçük esnafın ayakta kalması imkansız hale gelecektir" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Resmi Gazete'de geçen günlerde yayımlanan ve gerçek usulde vergilendirmeye yönelik Cumhurbaşkanı kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Palandöken, "Resmi Gazetede yayımlanan 9 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 30 büyükşehirde faaliyet gösteren basit usul mükellef esnaf ve sanatkarlarımızın 2026 yılı itibarıyla gerçek usule geçirileceği açıklandı" ifadelerine yer verdi. Basit usulde vergilendirmenin sadece bir vergi sistemi olmadığını kaydeden Palandöken, "Aynı zamanda ekonomik ve toplumsal istikrarın teminatıdır. Bu nedenle, büyükşehirlerde uygulanacak geçişin en az 3 yıl ertelenmesini, dijitalleşme sürecinde esnafımıza gerekli desteklerin sağlanmasını ve altyapı hazırlandıktan sonra bu adımların atılmasını talep ediyoruz. Aksi halde küçük esnafın ayakta kalması imkansız hale gelecektir" dedi. Palandöken'in paylaşımı şöyle:

"Basit usulde vergilendirilen esnafımız zaten sınırlı kazançla ayakta durmaya çalışıyor. Gerçek usule geçtiklerinde düzenli defter tutma ve beyanname verme zorunluluğu doğacak, KDV, geçici vergi, stopaj gibi kalemlerle vergi yükleri katlanacak. Bu tablo, küçük işletmelerimizin gelirinden fazla gider yapmasına, hatta kepenk kapatmasına yol açabilecek.

Gerçek usule geçiş aynı zamanda e-fatura, e-defter gibi dijital uygulamaları da zorunlu hale getiriyor. Ancak esnafımızın büyük kısmı henüz bu altyapıya erişemedi. Özellikle yaşı ilerlemiş veya dijital okuryazarlığı olmayan esnafımız açısından bu süreç büyük bir uyum sorunu yaratacak. Teknolojik dönüşüme ayak uyduramayanların faaliyetlerini sonlandırması kaçınılmaz hale gelebilir.

Unutulmamalı ki basit usulde vergilendirilen esnafımız sadece ekonomik değil, sosyal hayatın da vazgeçilmez unsurlarından biridir. Mahalle bakkalından terziye, ayakkabı tamircisinden marangozuna kadar pek çok meslek dalı yerel ekonominin temel direğidir. Onların faaliyetlerini sürdürememesi hem istihdamı olumsuz etkileyecek hem de kayıt dışılığı artıracaktır. Bu da hem ekonomi hem de sosyal denge açısından ciddi bir risk oluşturur."