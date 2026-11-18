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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Avrupa Birliği Erasmus+ Sport Programı kapsamında desteklenen "IPPON-VS-BULLYING: Safe Tatami" projesi dolayısıyla kente gelen Türkiye ve Romanya judo Federasyonu başkanları ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kabulde, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Romanya Judo Federasyonu Başkanı Florin Bercean ve beraberindeki heyet, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın da hazır bulundu.

Ziyarette, akran zorbalığının önlenmesini, çocuklar arasında saygı, empati ve dayanışma duygularının geliştirilmesini amaçlayan proje hakkında bilgi verildi.

Proje kapsamında Eskişehir ve Bükreş'te 7-14 yaş grubundaki toplam 100 çocuğun judo aracılığıyla güvenli ve kapsayıcı spor ortamlarında buluşturulması hedefleniyor.

Vali Yılmaz, çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunan projenin önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA