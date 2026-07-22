Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından TEI yerleşkesinde çıkan yangınla ilgili açıklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) dün çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yangının başladığı binadaki yaklaşık 150 personelin güvenli şekilde tahliye edildiği, ilk müdahale sırasında ise 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Yangının çıkış nedeninin ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik olay yeri inceleme işlemleri titizlikle yürütülmekte, itfaiye yangın raporu, güvenlik kamerası kayıtları ile diğer deliller değerlendirilmekte ve gerekli bilirkişi incelemeleri yaptırılmaktadır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."