Eskişehir'e şehit ateşi düştü (4)

ŞEHİDİN CENAZESİ ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Eskişehir'e getirildi. Uçakla getirilen Şehit Evcin'in cenazesini Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü'nde; ailesi ile yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile askeri erkan karşıladı. Şehit Evcin, yarın Reşadiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

ESKİŞEHİR,