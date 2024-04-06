Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Eskişehir'deki barajlarda su miktarı arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'e içme suyu ve tarımsal sulama imkanı sağlayan barajlarda doluluk, 2023 yılının aynı dönemine göre arttı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentin içme ve sulama suyu ihtiyacının karşılandığı Porsuk Barajı'nda 1 yıl önce 175,1 milyon metreküp seviyesinde kalan su miktarı bugünlerde 248,8 milyon metreküp oldu.

Seyitgazi Ovası'nı sulayan barajlardan Kunduzlar'da nisan ayı başı itibarıyla 13,6 milyon metreküp su bulunurken, geçen yıl bu barajda aynı tarihte 9,7 milyon metreküp su vardı. Seyitgazi ilçesi sulamasında su kaynağı olarak kullanılan diğer baraj Çatören'de geçen yıl nisan ayında 12,1 milyon metreküp su varken, bu sene 37 milyon metreküp suya ulaştı.

İnönü sulamasına su sağlayan Dodurga Barajı'nda geçen yıl 5 milyon metreküp olan doluluk oranı bu yıl 7,7 milyon metreküp olarak ölçüldü. Aşağı Kuzfındık Barajı'nda ise bu sene 4,7 milyon metreküp olan doluluk geçen yıl 1,5 milyon metreküptü.

"Porsuk Barajı'ndan ilave sahaların sulanması için ayrıca su takviyesi yapılması mümkün görülmüyor"

DSİ'den yapılan açıklamada, Eskişehir'in Türkiye ortalamasına göre yağışı az bir bölgede bulunması nedeniyle sulama amaçlı barajlarda su depolanmasının önemli olduğunu vurgulandı.

Kurak geçen yıllarda barajlara yeterli su gelmediği, bunun da sulamada sıkıntılara neden olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Eskişehir'in içme ve kullanma suyu ile Eskişehir sulamasının sulama suyu ihtiyacı yıllık ortalama 175-180 milyon metreküptür. Porsuk Barajı'nda bugün itibarıyla bulunan suyun Eskişehir sulamasının su ihtiyacı ve Eskişehir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacı göz önüne alınarak değerlendirme yapıldığında, ilave sahaların sulanması için ayrıca su takviyesi yapılması mümkün görülmemektedir. Porsuk Barajı'ndan Porsuk Çayı yatağına sulama suyu verilmesi taleplerinin karşılanması mümkün olmadığından çiftçilerimizin buna göre davranarak ürün planlamaları yapmaları, büyük çaplı ekim yapmamaları, su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi veya ektirilmemesi gerekmektedir. Konunun tüm sulayıcılara ve su kullanıcı örgütlerine ekim öncesi gerekli duyurular bildirilmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

Porsuk Barajı Eskişehir Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title