Eskişehir'de Yüzyılın Konut Projesi Hakkında Açıklama

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilişkin açıklamada bulundu.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir'imizin her köşesinde yeni yuvalar yükseliyor, umutlar büyüyor. Sosyal konut projesiyle vatandaşlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşması için güçlü bir adım daha atıyoruz. Bu şehir, hizmetin en güzelini hak ediyor. Biz de her ilçemize dokunan, her haneye huzur getiren projelerle çalışmaya devam ediyoruz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, Eskişehir'imize hayırlı olmasını diliyorum."