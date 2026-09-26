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Eskişehir'de yurt personeli yeni öğrencilerle iletişim toplantıları yaptı

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Eskişehir'de yurt personeli yeni öğrencilerle iletişim toplantıları yaptı
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yeni yerleşen öğrencilerle iletişim toplantıları düzenlendi. Yurt müdürleri ve personelin katıldığı toplantılarda öğrencilere uyum süreçleri, hizmetler ve işleyiş anlatıldı; öğrencilerin görüş, öneri ve talepleri dinlendi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yeni yerleşen öğrencilerle iletişim toplantıları gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt müdürleri ve idari personelin katılımıyla düzenlenen toplantılarda öğrencilere yurt yaşamına uyum süreçleri, sunulan hizmetler ve yurtların işleyişi hakkında bilgi verildi.

Toplantılarda öğrencilerin görüş, öneri ve talepleri de dinlendi.

Kaynak: AA
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