Haberler

Eskişehir'de yolda düşürülen ve içinde altın bulunan çanta sahibine teslim edildi

Eskişehir'de yolda düşürülen ve içinde altın bulunan çanta sahibine teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan ve içinde 237 gram altın bulunan el çantası, polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Çanta, bir vatandaş tarafından bulundu ve polis merkezine getirildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir vatandaş tarafından yolda bulunan ve içinde 237 gram altın olan el çantası sahibine ulaştırıldı.

Çamlıca Mahallesi'nde bulunan çanta, polis merkezine teslim edildi. Polis ekipleri, el çantasının içindeki toplam 237 gram altının sahibine ulaşmak için çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması sonucu çantanın E.Ü'ye ait olduğu belirlendi.

E.Ü'ye ulaşan polis, çantayı sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek