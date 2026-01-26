Eskişehir'de yolda düşürülen ve içinde altın bulunan çanta sahibine teslim edildi
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan ve içinde 237 gram altın bulunan el çantası, polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Çanta, bir vatandaş tarafından bulundu ve polis merkezine getirildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir vatandaş tarafından yolda bulunan ve içinde 237 gram altın olan el çantası sahibine ulaştırıldı.
Çamlıca Mahallesi'nde bulunan çanta, polis merkezine teslim edildi. Polis ekipleri, el çantasının içindeki toplam 237 gram altının sahibine ulaşmak için çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışması sonucu çantanın E.Ü'ye ait olduğu belirlendi.
E.Ü'ye ulaşan polis, çantayı sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel