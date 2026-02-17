Eskişehir'de tefecilik operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin haksız kazanç elde etmek için baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdığı, borcunu ödeyemeyen mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirdiği bilgisine üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, şüphelinin Tepebaşı ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 isme yazılmış imzalı, miktar kısmı boş bırakılmış senet ve 11 bin 200 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Tefecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.