Eskişehir'de sel felaketi: 3 ev yıkıldı

Seyitgazi İlçesi'nde 2 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından Çatören Mahallesi'nde sel meydana geldi. Sel suları önüne ne çıktıysa altı götürdü ve mahallede bulunan 3 ev yıkıldı. Hayvan telef olurken, ölü ve yaralı olmadı. Bölgeye AFAD, İZ Arama Kurtarma ekipleri ile jandarma personeli sevk edildi.

Sel felaketinin etkili olduğu mahallede 3 ev yıkıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de meydana gelen sel hakkında konuşan Çatören Mahallesi sakini Zihni Yıldırım, "İki dere arasına kurulmuş mahallemizde şuanda 3 evimiz yıkıldı" dedi.

Seyitgazi İlçesi'nde 2 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından bazı mahallelerde sel meydana geldi. Selden en çok etkilenen mahallelerden birisi olan Çatören Mahallesi'nde sel suları önüne ne çıktıysa altı götürdü. Yaşanan sel felaketi sonucu mahallede bulunan 3 ev yıkıldı. Şans eseri ölü ve yaralının olmadığı mahallede çok sayıda hayvan telef oldu.

Seyitgazi İlçesi ile Çatören Mahallesi arasındaki kapanan yolların açılması için iş makineleri çalışma başlattı. Vatandaşların yaşadığı alanlardaki sıkıntıların giderilmesi için ise bölgeye AFAD, İZ Arama Kurtarma ekipleri ile çok sayıda jandarma personeli sevk edildi. Yaşaanan sel felaketi hakkında konuşan mahalle sakini Zihni Yıldırım ise, "Şimdiye kadar buralarda görülmemiş bir sel yaşadık, önünde ne varsa alıp götürdü" dedi.

"İki dere arasına kurulmuş mahallemizde şuanda 3 evimiz yıkıldı"

Sel sularından dolayı mahallenin ortasından dere gibi su akmaya başladığını belirten Zihni Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"İki gündür çok yoğun bir yağış var. Yüksekteki çok tarım arazisi hasar gördü. İki gün boyunca süren yağış bugün bizim mahallemizi etkiledi. İki dere arasına kurulmuş mahallemizde şuanda 3 evimiz yıkıldı. Çok şükür ki can kaybımız yok. Mahallenin altında bulunan bütün tarım arazileri şuanda yok diyebilirim. Mahallenin ortasından geçen bu su yoktu, kurak bir köydü. Sağanak yağmurun ardından mahallenin ortasından dere gibi su akmaya başladı. Şimdiye kadar buralarda görülmemiş bir sel yaşadık, önünde ne varsa alıp götürdü.