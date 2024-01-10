Eskişehir'de Kamyon Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Karapazar Mahallesi mevkisinde seyreden kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.
Eskişehir'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Eskişehir- Seyitgazi kara yolu Karapazar Mahallesi mevkisinde seyreden Süleyman Öztürk idaresindeki 26 AGS 024 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Öztürk'ün cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.