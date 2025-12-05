Haberler

Eskişehir'de sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Güncelleme:
Yılbaşı öncesinde yapılan operasyonda, Eskişehir'de 128 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesinde halk sağlığının korunması, vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla kaçak ve sahte içki satışına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 128 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı, içkilere el konuldu.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
