Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de define aramak amacıyla kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda birçok kazı malzemesi ve havalı tabanca ele geçirildi.