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Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltında

Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltında
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Eskişehir merkezli operasyonda, sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan 40 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılık faaliyetinde bulunan şüphelilerin 112 kişiyi mağdur ederek 2,5 milyar liralık hacme ulaştıkları tespit edildi.

Eskişehir merkezli operasyonda sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Sosyal medyada "yüksek kazanç, forex kazanç, yatırım temsilcisi" gibi başlıklarla internet sitelerine aldatıcı linklerle yönlendirdikleri mağdurların para yatırmalarını sağlayan şüphelilerin bazı şehirlerde 23 paravan şirket kurarak, 111 olayda 112 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Ayrıca, şüpheli şirket ve kişilerin 2023-2024 yıllarında yaklaşık 2,5 milyar liralık hacme ulaşan banka hesaplarına bloke konulduğu belirlendi.

Eskişehir'in yanı sıra Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Uşak ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Bir zanlının Gürcistan'a, başka şüphelinin ise Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, farklı kişiler adına düzenlenmiş banka ve kredi kartlarıyla kullanıma hazır sim kartlar ele geçirildi.

Emniyet müdürlüklerinde işlemleri tamamlanan şüpheliden 24'ü, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Diğer 16 zanlı ise gözaltına alındıkları illerde adliyeye gönderildi.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel

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