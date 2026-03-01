Haberler

Eskişehir'de dilencilere yönelik operasyon düzenlendi

Güncelleme:
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik yaptığı denetimlerde 40 kişiye toplamda 70 bin 560 lira para cezası keserken, dilencilikle elde edilen 2 bin 855 lira da el konuldu. Denetimler sonucu 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dilencilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 40 kişiye 70 bin 560 lira para cezası yazıldı.

Dilencilikle elde edildiği belirlenen 2 bin 855 liraya ekipler tarafından el konuldu.

Denetimler sonucunda 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca denetimlerde, 2 kişiye "Mal ve Hizmet Satmak İçin Başkalarını Rahatsız Etmek" suçu kapsamında 3 bin 528 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

