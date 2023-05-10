Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

İlçeye bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde ikamet eden İsa Y. (63) ile Rahmi A. (57) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rahmi A, üzerinde taşıdığı bıçakla İsa Y'yi bıçakla öldürdü.

Zanlı Rahmi A, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden İsa Y'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.