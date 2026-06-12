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Eskişehir'de atık yağdan akaryakıt imal eden 4 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'de atık yağlardan kaçak akaryakıt üretip satan 4 zanlı, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 23 bin 245 litre kaçak akaryakıt, sentetik hap ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Eskişehir'de atık yağdan akaryakıt üretip sattıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ve karışımlı akaryakıt üretimi yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Eskişehir-Ankara kara yolunun 28. kilometresinde yer alan bir tesisin içinde kurulan düzenekle atık yağlardan kaçak akaryakıt üretilerek satışa sunulduğu belirlendi.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda, 23 bin 245 litre kaçak ve karışımlı akaryakıt, 7 sentetik ecza hap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tesisin mühürlendiği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler K.K, Y.Z.Y, M.E.K. ve M.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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