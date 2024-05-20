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Eskişehir'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Porsuk Çayı'nda fener alayı düzenlendi

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Eskişehir'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı. Binlerce kişi marşlar söyleyip fener alayını izledi, bayrak ve meşale taşıyan gençler de eşlik etti.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla botlarla fener alayı yapıldı.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda botlarda yapılan fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde slogan attı.

Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce kişi marşlar söyleyip fener alayını izledi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler de marşlara eşlik etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da fener alayına katılarak vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA / Güncel

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