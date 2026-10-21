Eskişehir Beylikova'da çiftçi malları toplantısında 4081 sayılı kanun ele alındı

Eskişehir Beylikova'da çiftçi malları toplantısında 4081 sayılı kanun ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Beylikova'da Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları, hasat dönemi ve 4081 sayılı kanunun uygulanmasındaki sorunları görüştü. Toplantıda tarımsal varlıklara yönelik veri tabanı oluşturulması ve kanunun büyükşehirlerde uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi ele alındı.
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları, hasat dönemi ve sonrasında karşılaştıkları sorunlar ile gelecek dönemde yaşanabilecek sorunları değerlendirmek üzere bir araya geldi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beylikova İlçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil ile Alpu, Beylikova, Mahmudiye, Odunpazarı ve Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma Başkanları ile ilgili kurum personeli katıldı.
Toplantıda, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'un uygulanması sırasında ilçelerde yaşanan aksaklıklar ele alındı.
Tarım alanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla tarımsal varlıklara yönelik veri tabanlarının oluşturulması ve söz konusu kanunun büyükşehirlerde uygulanmasında yaşanan sorunların giderilmesine yönelik hazırlık çalışmalarının yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.