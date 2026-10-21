Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Beylikova'da çiftçi malları toplantısında 4081 sayılı kanun ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Beylikova'da çiftçi malları toplantısında 4081 sayılı kanun ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Beylikova'da Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları, hasat dönemi ve 4081 sayılı kanunun uygulanmasındaki sorunları görüştü. Toplantıda tarımsal varlıklara yönelik veri tabanı oluşturulması ve kanunun büyükşehirlerde uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi ele alındı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları, hasat dönemi ve sonrasında karşılaştıkları sorunlar ile gelecek dönemde yaşanabilecek sorunları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beylikova İlçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil ile Alpu, Beylikova, Mahmudiye, Odunpazarı ve Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma Başkanları ile ilgili kurum personeli katıldı.

Toplantıda, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'un uygulanması sırasında ilçelerde yaşanan aksaklıklar ele alındı.

Tarım alanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla tarımsal varlıklara yönelik veri tabanlarının oluşturulması ve söz konusu kanunun büyükşehirlerde uygulanmasında yaşanan sorunların giderilmesine yönelik hazırlık çalışmalarının yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Bu haber 77 sitede yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, Ece İrtem’in cenazesine neden katılmadığını açıkladı

Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı ilk kez konuştu: Gitmedim...
Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu

Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransızların bacakları titriyor! Korkularının adı Galatasaray’ın yıldızı

Fransızların bacakları titriyor! Resmen uykuları kaçtı
Country müzik şarkıcısı Megan Moroney: Kırmızı halıda iç çamaşırsız yürüdüm

Kırmızı halıdaki zor anını anlattı: İç çamaşırsız yürümek zorundaydım
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Daha neler göreceğiz! Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın
Fransızlardan Guendouzi’ye ağır sözler: Fenerbahçe’yi batırdı

Guendouzi'ye şok! Resmen rezil oldu

Hülya Avşar’ın miras sözlerine Demet Akalın’dan tepki: Ne saçma bir düşünce!

Hülya Avşar’ın vasiyet önerisine kızdı: Ne saçma bir düşünce!
İran'dan ABD'ye 7 şartlı rest! 'Talepler karşılanana kadar görüşme yapılmayacak'

İran müzakerelere kapıları kapattı! ABD'ye 7 maddelik rest
Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi

Zeynep Çamcı anne oldu! Bakın oğluna hangi ismi verdi