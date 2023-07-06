Eskişehir Belediye Başkanları Dayanışma Buluşması

Eskişehir'in CHP'li Belediye Başkanları, Mahmudiye ilçesinde düzenlenen buluşmada dayanışma vurgusu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Toplantıda çalışmalarla ilgili sunumlar yapıldı ve tarımsal alanda yapılan destekleme projeleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Eskişehir'in CHP'li Belediye Başkanları, Mahmudiye ilçesinde düzenlenen buluşmada dayanışma vurgusu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Belediye Başkanları Buluşması'nda bir araya geldi.

Buluşmaya Mihalıççık Belediyesi meclis üyesi Mustafa Ahmet İmre, ilçe belediye meclis üyeleri ve belediye yetkilileri de katıldı.

Mahmudiye Belediye binası önünde Başkan Büyükerşen ve beraberindeki heyet, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Başkanlar daha sonra İshak Gündoğan ile makamında bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından belediye sosyal tesisinde toplantı yapıldı. Toplantıda Gündoğan ve belediye başkanları çalışmalarla ilgili sunum yaparken, dayanışmaya vurgu yaptı ve birlik, beraberlik içerisinde Eskişehir'e en iyi hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantı sonrası ilçede yürüyüş yapan Belediye Başkanları, ilçe esnafı ve vatandaşlardan ilgi gördü. Ziraat Odası'nda çiftçilerle de bir araya gelen Başkanlar sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunarak, tarımsal alanda yapılan destekleme projeleri hakkında da bilgiler verdi.