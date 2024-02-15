Eskipazar'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir evde ruhsatsız silahların ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan zanlıya adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Mermer Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 4'ü ruhsatsız 5 tabanca ve av tüfeği, şarjör ve bu silahlara ait 77 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. hakkında "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçundan adli işlem yapıldı.