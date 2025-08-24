Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan Gözaltına Alındı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ' Selahattin Yılmaz suç örgütü' soruşturması kapsamında, eski Makine ve Kimya Endüstrisi yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen Sayhan'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi