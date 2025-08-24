Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında eski Makine ve Kimya Endüstrisi yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı. Sayhan'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
