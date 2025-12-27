Haberler

Malezya Eski Başbakanı Rezak, Görevi Kötüye Kullanma Suçundan 15 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Malezya Eski Başbakanı Rezak, Görevi Kötüye Kullanma Suçundan 15 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Güncelleme:
Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, 1Malaysia Development Berhad davasında 4 ayrı görevi kötüye kullanma suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 11,4 milyar ringgit para cezası da verildi.

KUALA LUMPUR, 27 Aralık (Xinhua) -- Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, 1Malaysia Development Berhad adlı devlet yatırım fonuyla ilgili bir davada 4 ayrı görevi kötüye kullanma suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksek Mahkeme, cuma günkü kararında suçlamalarda yer alan rüşvet miktarının 5 katına karşılık gelen 11,4 milyar ringgit (2,82 milyar ABD doları) tutarında para cezası da verdi.

Necip, 21 ek kara para aklama suçlaması kapsamında ise her bir suçlama için beşer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu suçlamalar için para cezası uygulanmadı.

Mahkeme Başkanı Collin Lawrence Sequerah, tüm hapis cezalarının eşzamanlı olarak infaz edilmesine hükmetti.

Necip, 2020 yılının temmuz ayında 1Malaysia Development Berhad adlı devlet yatırım fonunun eski SRC International birimiyle ilgili görevi kötüye kullanma suçundan 12 yıl hapis, 210 milyon ringgit tutarında da para cezasına çarptırılmıştı.

2024'ün şubat ayında Necip'in hapis cezası 12 yıldan 6 yıla düşürülürken, para cezası 50 milyon ringgit (10,6 milyon ABD doları) olarak yeniden belirlenmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
