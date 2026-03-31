Eski Malezya Başbakanı Necib, devlete ait şirkete 1,8 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi

Malezya'da mahkeme, eski Başbakan Necib Rezak'ı, devlete ait SRC International şirketine yaklaşık 1,8 milyar dolar ödemeye mahkum etti.

Free Malaysia Today gazetesinin haberine göre, Malezya Yüksek Mahkemesi, Necib'i, ek 120 milyon dolar zararın yanı sıra SRC'nin 1,18 milyar dolar kaybından sorumlu buldu.

Mahkeme, Necib'in "yetkisini kötüye kullanmak, kötü niyet ve güven yükümlülüğünün ihlali"nden şirkete yaklaşık 1,8 milyar dolar ödemesine hükmetti.

Karara itiraz için Necib'e 14 günlük süre tanındı.

1MDB yolsuzluğuyla bağlantılı 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Malezya'nın en yüksek adli makamı Federal Mahkeme, Temmuz 2020'de Necib'i Malezya Kamu Kalkınma Fonu'nun (1MDB) yan kuruluşu SRC International'dan "zimmetine para geçirmek", "görevi kötüye kullanma", "kara para aklama" ve "güveni kötüye kullanma" gibi 7 ayrı suçtan 12 yıla mahkum etmişti.

Malezya'da Af Kurulu ise Şubat 2024'te Necip'in 12 yıl hapis cezasını 6 yıla düşürmüş ve para cezasında indirime gitmişti.

Necip, mahkumiyetinin Federal Mahkemece onanmasının ardından, Ağustos 2022'de Kajang Hapishanesi'nde cezasını çekmeye başladı ve "ülke tarihinin hapsedilen ilk eski başbakanı" oldu.

Öte yandan, Necib Aralık 2025'te de 1MDB yolsuzluk skandalına ilişkin görülen davada 4 ayrı yetkisini kötüye kullanmak ile 21 ayrı kara para aklama dosyasından suçlu bulunmuş ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necib Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.